Сенатор от Калужской области попросил досрочного прекращения полномочий. СМИ связали это с готовящейся отставкой губернатора

Сенатор от Калужской области Юрий Волков написал заявление о досрочном прекращении полномочий с 22 января, объявил на заседании Совфеда глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, находившийся в верхней палате с 2015 года Волков, «переходит на другую работу, переходит на серьезную должность» (цитата по ТАСС). Его полномочия истекали в сентябре этого года.

Ряд СМИ связали решение Волкова с готовящейся отставкой калужского губернатора Анатолия Артамонова, чьи полномочия также истекали в сентябре. Так, источники РБК в декабре утверждали, что Артамонова после этого выдвинут в Совфед от исполнительной власти области, где он возглавит комитет по бюджету (место пустует из-за назначения осенью его главы Николая Журавлева вице-спикером).

После того, как о готовящейся отставке 19 января сообщил телеграм-канал «Незыгарь», в администрации Артамонова, заявили, что у них нет «официального подтверждения» информации. Сам Артамонов говорил, что его планы баллотироваться на следующий губернаторский срок зависят от решения президента. За день до этого «Калужские новости» отмечали, что речь Артамонова в ходе ежегодного «Бала прессы» была «похожа на прощальную».