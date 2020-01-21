После реформы число пенсионеров в России уменьшилось на 800 тысяч

После пенсионной реформы на пенсию в 2020 году не смогут выйти более 800 тысяч человек. О последствиях увеличения пенсионного возраста «Российской газете» рассказал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — рассказал он изданию.

В прошлом году на пенсию из-за повышения пенсионного возраста не вышли более 300 тысяч человек, всего пенсии по старости были назначены 800 тысячам россиян.

По словам Дроздова, вместе с этим увеличится число граждан, которые уходят на пенсию досрочно. Речь идет о работниках предприятий с вредными и опасными условиями труда, работниках Севера, педагогах и врачах. Также глава ПФР ожидает роста числа пенсионеров за счет многодетных матерей: с 2021 года воспитавшие более четырех детей женщины смогут выйти на пенсию с 56 лет.

Напомним, в октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года в России. В итоге, для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Ожидается, что в результате этой реформы, размер пенсий россиян вырастет на 35% к 2024 году. Как заявлял исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов, в среднем, пенсия должна составлять примерно 20 тысяч рублей.