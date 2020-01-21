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Участников процесса по делу «Седьмой студии» эвакуировали из суда

Культура

Лариса Малюковаобозреватель «Новой»

 

Эвакуация из здания прервала заседание по делу «Седьмой студии». В этот день сторона обвинения представила своего эксперта, выступление которого все давно и долго ждали.

Это Андрей Порватов. Он работал в мэрии, в департаменте культуры, курировал театр и кино, кандидат искусствоведения. Он преподает, говорит, что он доцент. Его хорошо знают в театральном мире. Сейчас работает в частной школе, преподает у Константина Райкина.

Любопытно, что именно Порватов, как заявил Алексей Малобродский, был причастен к его увольнению из Школы драматического искусства. Именно поэтому сторона защиты заявила свой протест по поводу кандидатуры представленного обвинением эксперта.

Недоумение защиты вызвано еще и тем, что ранее суд отказался выслушивать свидетеля защиты на Трубочкина на том основании, что тот работал у Райкина, а режиссер Константин Райкин публично выступал в защиту Кирилла Серебренникова.

Теги:
театральное дело, седьмая студия

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