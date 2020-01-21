В Приморье дворнику дали условный срок за организацию общины «Свидетелей Иеговы». Для него просили 7 лет колонии

Надеждинский райсуд Приморья приговорил к условному сроку 54-летнего жителя села Раздольное Григория Бубнова по обвинению в организации общины «Свидетелей Иеговы» (признанной экстремистской и запрещенной организации), сообщили представители конфессии. При этом гособвинение просило для него 7 лет колонии.

Согласно пресс-релизу СК, ему назначили «6 лет лишения свободы», которое тот будет отбывать в виде «условного срока на 5 лет» с ограничением свободы еще на год. В течение этих 5 лет ему будет запрещено участвовать в общественных организациях и массовых мероприятиях. Изъятые у него две Библии в переводе «Свидетелей Иеговы» суд постановил уничтожить.

Бывшего инженера Бубнова, переехавшего в Раздольное для ухода за перенесшей инсульт матерью и устроившегося дворником, задержали летом 2018 года: силовики в масках, как сообщали в религиозной организации, пришли тогда в несколько домов с обысками и допоздна держали верующих на допросе. Бубнова после этого отпустили под подписку.

По версии следствия, после запрета организации Верховным судом в 2017 году мужчина «осуществлял действия организационного характера по созыву и проведению собраний, а также принимал непосредственное участие в проводимых собраниях, направленных на продолжение деятельности религиозного объединения».