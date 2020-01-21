В США начали разрабатывать вакцину против нового вида коронавируса. От него уже умерли четыре человека

Американские ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний приступили к разработке вакцины против нового вида коронавируса 2019-nCoV, который уже унес жизни четырех человек в Китае. О старте медицинских исследований сообщает телеканал CNN.

По словам директора института, первые клинические испытания пройдут уже через несколько месяцев, однако широко применять вакцину можно будет только спустя год.

О новом вирусе заговорили в конце декабря, на данный момент неизвестной ранее болезнью заразились более 200 человек, среди них не менее 15 медработников.

Большинство заболевших проживает в Китае, однако случаи заражения также были зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее и Японии. Как сообщали китайские власти, коронавирус может передаваться от человека к человеку.

По данным Всемирной организации здравоохранения, источник нового вируса — животные. В Китае связывают возникновение вируса с продукцией рынка в городе Ухань в центральной части страны, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания.

В Приморском крае Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем. Всемирная организация здравоохранения объявила об экстренном заседании комитета по чрезвычайной ситуации из-за появления нового вируса, оно состоится 22 января.