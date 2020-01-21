Суд отказался взыскать с офицера около 55 миллионов рублей по иску Минобороны за разбитый о причал в Крыму катер

Севастопольский гарнизонный военный суд отказал Минобороны во взыскании около 55 миллионов рублей с командира 388-го морского разведывательного пункта Черноморского флота Сергея Подгурского. Информация об иске опубликована на сайте суда.

В эту сумму бухгалтерская судебная экспертиза оценила ущерб, нанесенный десантному катеру, разбитому о причал во время шторма в Севастополе в октябре 2017 года, уточняет «Коммерсант». Из-за разбитого катера подполковника ранее привлекли к ограниченной материальной ответственности в размере около 60 тысяч рублей. Помимо этого, летом 2019 года Подгурского признали виновным в халатности, приведшей к крупному ущербу (ч. 1.1 ст. 293 УК), и приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей.

Суд установил, что Подгурский должен нести ответственность за состояние военной техники — патрульного катера П-352 и десантного катера Д-296. Однако он не выполнил приказ командующего Черноморским флотом о передислокации катеров в осенне-зимний период на безопасную стоянку, и в итоге во время шторма катер получил пробоины при столкновении с причалом. В результате повреждений машинное отделение заполнилось водой.

В октябре прошлого года Подгурский обжаловал приговор. Его жалобу не удовлетворили, но освободили военнослужащего от штрафа из-за истечения срока давности уголовного преследования.