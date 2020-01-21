Суд в Китае приговорил к 13,5 годам тюрьмы экс-главу Интерпола за взятки

Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы за взятки в 2 миллиона долларов, сообщает газета South China Morning Post.

Также Хунвэю назначили штраф в 2 миллиона юаней (около 290 тысяч долларов). Он решил не обжаловать приговор и не подавать на него апелляцию. На заседании 20 июня прошлого года Хунвэй признал свою вину.

Он стал руководителем Интерпола в 2016 году, а покинул этот пост в 2018-м. Сразу же после этого власти Китая сообщили о задержании Хунвэя по подозрению в коррупции. После него Интерпол возглавил представитель Южной Кореи Ким Чен Ян.