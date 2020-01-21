The Guardian: новым лидером «Исламского государства» стал один из его основателей

Новым лидером «Исламского государства» (признано международной террористической организацией, запрещенной в России) после гибели Абу Бакра аль-Багдади стал один из его основателей Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

По данным издания, Аль-Салби считается сейчас одним из самых влиятельных идеологов в рядах «Исламского государства». Он родился в иракском городе Талль-Афар в семье туркменов и является одним из немногих не арабов в руководстве организации.

Аль-Салби смог войти в состав высшего руководства «Исламского государства» благодаря своей репутации исламского ученого — он получил степень по шариатскому праву в университете Мосула. С аль-Багдади он познакомился в 2004 году в американской тюрьме в Ираке, после чего стал его ближайшим соратником.

Как пишет The Guardian, именно аль-Салби был инициатором геноцида езидской общины в Ираке, которая подвергалась преследованиям со стороны боевиков с 2014 года. Он также руководил операциями боевиков по всему миру.

Лидер «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади был убит в конце октября в результате спецоперации США на севере сирийской провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что преемником аль-Багдади мог стать Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураиши, однако, по данным издания, это имя может быть военным псевдонимом.