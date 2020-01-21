МВД Бурятии выиграло суд у иркутского сенатора, назвавшего противоправными действия полиции при разгоне протестов в Улан-Удэ

Суд частично удовлетворил иск МВД Бурятии о защите деловой репутации к иркутскому сенатору Вячеславу Мархаеву из-за его выступления в Совете Федерации, во время которого он просил главу Верховного суда проверить действия полиции и Росгвардии при задержаниях на митинге в Улан-Удэ. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат Сергей Федоров.

Суд решил, что Мархаев распространил недостоверные сведения о том, что «противоправным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, фальсификациям на выборах мэра нужна, конечно же, правовая оценка». Помимо этого, сенатор заявил, что блогера Дмитрия Баирова «в результате силового захвата» ударили обухом топора.

«Заявления сенатора признали не соответствующими действительности, но опровержение в Совфеде ему давать не придется. Наших свидетелей, которые все видели, суд отказался допрашивать. Разумеется, будем обжаловать это решение», — рассказал защитник.

При этом следствие пока не установило, получил ли Баиров удар обухом топора, уточняет «МБХ медиа».

Об иске МВД стало известно 13 января. Бурятская полиция также требовала от сенатора сказать, что полицейские действовали в строгом соответствии с законом, а обстоятельства получения травмы Баировым «не связаны с нанесением удара обухом по голове».

Акции против результатов выборов мэра города прошли в Улан-Удэ осенью прошлого года. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией», Вячеслав Мархаев занял второе место. Из-за митингов Баирова несколько раз арестовывали.