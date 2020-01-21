В Томской области при пожаре в общежитии для рабочих пилорамы погибли 11 человек

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Два человека смогли выбраться из дома самостоятельно. ТАСС уточняет, что им амбулаторно оказали помощь.

Сгоревший дом находился на территории частной пилорамы, в нем жили рабочие лесозаготовительной компании «Гринвуд».

обновлено 09:05 РБК уточнили в МЧС Узбекистана, что при пожаре погибли десять граждан Узбекистана, ранее сообщалось о пяти. Всего в сгоревшем здании жили 12 граждан этой страны.

Сгоревший дом принадлежал частному лицу, его арендовала компания из Китая, рассказали Интерфаксу в районной администрации. Здание использовали как общежитие, в нем могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.

Экстренные службы устанавливают, сколько человек находились в доме во время пожара. Из-за произошедшего региональный Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).