Беларусь закупила партию нефти в Норвегии

Беларусь закупила в Норвегии партию нефти объемом 80 тысяч тонн. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на компанию «Белнефтехим».

Поставка нефти будет проводиться через Клайпедский порт, ее наметили на 20 числа января. Сырье планируют доставить по железной дороге, а перерабатывать его будут на предприятии «Нафтан».

Поставки российской нефти в Беларусь прекратились с 1 января, так как сторонам не удалось достигнуть договоренностей по цене. Президент Беларуси Александр Лукашенко тогда поручил найти альтернативные источники сырья.

Однако 4 января Беларусь закупила у России нефть по цене без премий поставщикам для загрузки нефтеперерабатывающих заводов до конца января. В российской «Транснефти» уточнили, что получили от страны заявку на прокачку 130 тонн нефти. В тот же день «Белнефтехим» сообщил о возобновлении экспорта сырья.