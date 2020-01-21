Иран признал попадание двух ракет из комплекса «Тор-М1» в украинский Boeing

Иран признал, что украинский Boeing, разбившийся после вылета из аэропорта Тегерана, был сбит двумя ракетами, выпущенными из комплекса «Тор-М1». Об этом сообщается в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана.

Согласно нему, самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра 8 января по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8,1 футов (примерно 2,47 км), отмечает Bloomberg. Из-за попадания ракет Boeing развалился на части. Впервые он соприкоснулся с землей в общественном парке, и его обломки разлетелись по окрестностям.

В отчете также говорится, что французские и американские специалисты отказались предоставить Ирану оборудование для расшифровки черных ящиков. У самой страны необходимой аппаратуры нет.

Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек на борту погибли, большинство из них были гражданами Украины и Канады. Власти Ирана позже признали, что «непреднамеренно» сбили его из зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1», приняв самолет за вражескую цель.