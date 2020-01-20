Роскомнадзор составил протоколы по закону об иноагентах на самарское издание «Парк Гагарина»

Роскомнадзор по Самарской области составил по два протокола по закону об иностранных агентах на онлайн-издание «Парк Гагарина» и его директора Юлию Илларионову за два ноябрьских поста на их странице во «ВКонтакте». Об этом адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев рассказал «Idel.Реалиям».

Протоколы составили по материалам областного Минюста — их претензии вызвало отсутствие маркировки «иноагента»: хотя статус был указан в информации о странице, ни в одном из постов он отдельно не дублировался. В материалах административных дел, как отмечает «Медиазона», говорилось, что министерство «на постоянной основе проводит мониторинг» публикаций «иноагентов».

Появившееся в Самаре в 2011 году независимое издание «Парк Гагарина» оказалось в 2016 году первым СМИ в реестре иностранных агентов: они сотрудничали с проправительственным фондом «Самарская губерния», получавшим грант из США.

В 2018-м по протоколу Роскомнадзора их оштрафовали за отсутствие материалов в выходные, после чего они стали в эти дни публиковать критичные новости о ведомстве. В прошлом году Юлию Илларионову за упоминание «Открытой России» вызывали для составления протокола о сотрудничестве с «нежелательной организацией», однако в дальнейшем прокуратура отказалась от претензий.