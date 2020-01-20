Новая газетастать со–
участником

важно

Теперь мы знаем, за что умирают российские наемники в Сирии. Расследование Дениса Короткова

Роскомнадзор составил протоколы по закону об иноагентах на самарское издание «Парк Гагарина»

Общество

 

Роскомнадзор по Самарской области составил по два протокола по закону об иностранных агентах на онлайн-издание «Парк Гагарина» и его директора Юлию Илларионову за два ноябрьских поста на их странице во «ВКонтакте». Об этом адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев рассказал «Idel.Реалиям».

Протоколы составили по материалам областного Минюста — их претензии вызвало отсутствие маркировки «иноагента»: хотя статус был указан в информации о странице, ни в одном из постов он отдельно не дублировался. В материалах административных дел, как отмечает «Медиазона», говорилось, что министерство «на постоянной основе проводит мониторинг» публикаций «иноагентов».

Появившееся в Самаре в 2011 году независимое издание «Парк Гагарина» оказалось в 2016 году первым СМИ в реестре иностранных агентов: они сотрудничали с проправительственным фондом «Самарская губерния», получавшим грант из США.

В 2018-м по протоколу Роскомнадзора их оштрафовали за отсутствие материалов в выходные, после чего они стали в эти дни публиковать критичные новости о ведомстве. В прошлом году Юлию Илларионову за упоминание «Открытой России» вызывали для составления протокола о сотрудничестве с «нежелательной организацией», однако в дальнейшем прокуратура отказалась от претензий.

Теги:
иноагенты, роскомнадзор, самара, va

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera