Лукашенко сменил министра обороны, главу Генштаба и секретаря Совета безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил с 2014 года занимавшего пост министра обороны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности, а на его место поставил Виктора Хренина, который до этого несколько лет был командующим войсками Западного оперативного командования.

На должность главы Генштаба он назначил Александра Вольфовича, ранее бывшего первым замначальника Генштаба. «Освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», — объяснил Лукашенко изменения.

Глава Беларуси отметил, что и Хренин, и Вольфович «люди подготовленные»: «Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона... Думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии» (цитата по пресс-службе Лукашенко).

После назначения Хренин рассказал государственному агентству БелТА о своих приоритетах: «Основное — это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава. Если у нас будут готовые люди и будет техника, то нам никакая угроза не страшна». «Наша страна ни с кем не собирается воевать. Однако [боеспособность] является сдерживающим фактором для организаторов локальных конфликтов, которых в мире достаточно», — говорил он в интервью год назад.

Должность секретарь белорусского Совбеза освободилась в январе с назначением 1 января Станислава Зася генсекретарем Организации договора о коллективной безопасности. Весной прошлого года в Беларуси по делу о коррупции также был задержан бывший глава охраны Лукашенко и замсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, которого после этого отстранили от должности.