В Симферополе арестовали обвиняемого в шпионаже на СБУ жителя Крыма

В середине октября ФСБ задержала жителя села Молодежное под Симферополем Ивана Яцкина по обвинению в шпионаже на СБУ, рассказал в соцсетях его адвокат Николай Полозов. В тот же день, 16 октября, Киевский суд Симферополя отправил мужчину под стражу на время следствия.

Подробности обвинения адвокат не привел из-за грифа «секретно» на материалах дела. По данным украинского судебного издания «Ґраты», Яцкину, у которого было гражданство как России, так и Украины, вменяют то, что с февраля по март 2016 года по поручению СБУ он якобы собирал личные данные о сотрудниках Оперативно-поискового бюро МВД по Крыму. Спустя несколько месяцев он за деньги передал им файлы на территории Украины.

Вскоре после ареста мужчину доставили в московский СИЗО «Лефортово», где содержатся многие обвиняемые по делам о шпионаже и госизмене. В январе он рассказал адвокату Полозову, что члены его семьи получали угрозы от правоохранителей. Полозов в свою очередь также добавил, что «Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является совершенно непозволительной роскошью».