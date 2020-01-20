Суд признал незаконным обыск у ставропольского сторонника Навального, который провели по делу ФБК

Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда об обыске у ставропольского активиста Кирилла Мищенко, сторонника политика Алексея Навального. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Следственные действия в квартире активиста проводили 15 октября по делу об отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией, тогда у него ничего не изъяли. Из карточки суда следует, что Мосгорсуд отменил постановление 9 января.

Адвокат «Агоры» Татьяна Молоканова в апелляционной жалобе указала, что Басманный суд не убедился, «имелись ли обстоятельства, свидетельствующие о необходимости безотлагательного производства обыска». По ее мнению, следователи не соблюли порядок принятия решения о проведении обыска, поэтому у суда не было оснований, чтобы признать его законным.

В августе против ФБК возбудили дело об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, в организацию поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранный валюте. По словам Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании политика.

12 сентября обыски по делу против ФБК прошли во всех регионах, где есть штабы Навального. Следственные действия проходили у сотрудников штабов, а также у волонтеров и сторонников политика. 15 октября в 30 регионах страны прошла вторая волна обысков.