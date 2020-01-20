Один из потерпевших по делу о пытках в ярославской колонии вышел на свободу

Один из потерпевших по громкому делу о пытках заключенных сотрудниками ярославских колоний Хасдин Муртазалиев вышел сегодня на свободу. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» в Ярославле.

Хасдин Муртазалиев. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Муртазалиев рассказал «Новой», что доволен приговором, который вынесли избивавшему его бывшему инспектору отдела безопасности исправительной колонии №1 Максиму Яблокову, однако не совсем согласен с размером назначенного ему судебного срока.

Именно Максим Яблоков вместе с младшими инспекторами группы надзора ИК-1 Владиславом Писаревским и Романом Оныпой жестоко избивали Хасдина Муртазалиева дубинками, а также руками и ногами. Видеоролик с этим избиением был опубликован правозащитной организацией «Общественный вердикт» и «Новой газетой». Впоследствии это видео стало одной из причин возбуждения уголовного дела против сотрудников ФСИН. Суд приговорил Яблокова к 3,5 годам колонии.

Хасдин Муртазалиев с мамой. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Потерпевший отметил, что далеко не все сотрудники ФСИН, причастные к издевательствам, находятся сейчас на скамье подсудимых. Многие из них просто снимали видеорегистратор во время пыток и, таким образом, им удалось избежать наказания.

«Меня по этапу встречали, били человек 13 сотрудников, я помню, а на видео заснято всего лишь три четыре человека. А вот по делу Макарова [другой осужденный, подвергшийся пыткам - С.В.], вы видели видео? Их же человек 25-30, на скамье подсудимых далеко не все», — сообщил он.

Хасдин Муртазалиев с семьей. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Потерпевший считает маловероятным полное прекращение пыток в колониях, так как, по его словам, сотрудники исправительных учреждений намеренно провоцируют заключенных и действуют более осторожно, чтобы запись издевательств не попали на служебные регистраторы. Кроме того, и надзирающие органы по-прежнему предпочитают не замечать случаи садистского обращения с заключенными.

«Сотрудники на какой-то момент успокоились – как-никак резонансное дело в суде, а потом потихоньку стали возвращаться к своим порядкам. Я освободился, меня вывезли в СИЗО, с пацанами общался. Потихоньку говорят об этом», — рассказал он.

В Ярославле сейчас продолжаются суды над бывшими сотрудниками исправительных учреждений, уже вынесены первые приговоры. Так, 15 января за издевательства над заключенными суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего замначальника оперативного отделения исправительной колонии №1 Ярославля Сергея Ефремова.

Расследование дела началось летом 2018 года, после того как «Новая газета» опубликовала кадры избиения Макарова, добытые фондом «Общественный вердикт»: на них его били руками и дубинками по голеням и пяткам, поливая водой из ведра. Позже появились и другие записи пыток заключенных.