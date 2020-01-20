Экс-сотрудница компаний Дерипаски стала пресс-секретарем Роскомнадзора

Роскомнадзор назначил на должность пресс-секретаря ведомства Елену Прохорову. Об этом сообщается на его сайте.

В обязанности новой главы пресс-службы Роскомнадзора войдет «обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности службы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы».

Прохорова в 1996-2000-х годах была помощником депутата Госдумы, а после этого занималась связями с общественностью в компаниях бизнесмена Олега Дерипаски «Сибирский алюминий», «Русский алюминий» и «Русал». С прошлого года она работала в подразделении управленческого консалтинга группы компаний «Регион».

До Прохоровой пресс-секретарем Роскомнадзора был Вадим Ампелонский. О причинах его ухода с поста не сообщается.

Напомним, в сентябре 2017 года против сотрудников Роскомнадзора возбудили уголовное дело, его фигурантом стал в том числе Ампелонский. Сначала фигуранты обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), но позже это обвинение переквалифицировали на растрату 20 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК).

Уголовное преследование Ампелонского и еще нескольких фигурантов дела прекратили в декабре 2018 года.