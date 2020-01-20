СК назвал обыск у сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова перед призывом в армию «не терпящим отлагательства»

Обыск у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального Руслана Шаведдинова, после которого его отправили в армию, «был произведен в случаях, не терпящих отлагательства». Об этом говорится в документе из Следственного комитета, который опубликовала депутат Елена Шувалова.

В декабре в квартире сотрудника ФБК Р.Шаведдинова был произведен обыск, после чего его похитили и отправили в армию.



Получила ответ из СК РФ, что были какие-то случаи "не терпящие отлагательства". Что же это за случаи? Убили кого? Ограбили? Или нужно было срочно убрать человека? pic.twitter.com/zJVlKXT8dW — Елена Шувалова (@e_shuvalova) January 20, 2020

Согласно нему, обыск у Шаведдинова прошел по делу об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК). В СК отметили, что после обыска с Шаведдиновым «каких-либо следственных действий не проводилось».

Напомним, в конце декабря Шаведдинова увезли на допрос в Следственный комитет после обыска. Комиссариат признавал Шаведдинова годным к службе в армии, обжаловать решение в суде ему не удалось, и впоследствии за несколько часов до задержания 23 декабря это решение признал законным и Мосгорсуд. Связи с Шаведдиновым не было около суток, позже стало известно, что его отправили на архипелаг Новая Земля для прохождения военной службы. Военный комиссариат Москвы утверждал, что это произошло на законных основаниях.

В августе против ФБК возбудили дело об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, в организацию поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранный валюте. По словам сторонника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании политика.