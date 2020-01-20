Глава Чувашии извинился за слова о необходимости «мочить» журналистов и назвал себя «человеком с доброй душой»

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев извинился за свой призыв «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Об этом сообщает пресс-служба его администрации.

«Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой, прошу прощения», — заявил Игнатьев. По его словам, смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, все передернули и переиначили».

Во время торжественного мероприятия в честь Дне российской печати глава Чувашии рассказал о журналистах и блогерах, которые «приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются», но при этом «с утра до вечера критикуют [власть], всю ночь не спят – критикуют».

«Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. Откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — передавали СМИ слова Игнатьева.

В его пресс-службе накануне пояснили, что эта фраза означала «"раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты».