Верховный суд отклонил иск «Батеньки» по поводу блокировок статей о наркопотребителях

Верховный суд отклонил иск самиздата «Батенька, да вы трансформер», который требовал признать незаконным положения приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и налоговой службы, позволяющих блокировать статьи о наркопотребителях. Об этом сообщает «Медиазона».

Представитель самиздата Кирилл Коротеев на суде указывал, что не было представлено четких критериев по поводу того, что считать пропагандой наркопотребления, а что — нет. «Кто-то видит в тексте положительный образ потребителя, кто-то — отрицательный, а кто-то — нейтральный», — отметил он.

Юрист Роспотребнадзора Оксана Минеева настаивала на отказе в иске. Представитель Роскомнадзора Антон Куликов во время прений заявил, что позиция истцов необоснованна, потому что они не смогли привести сослаться на практику и привести доводов в свою пользу.

Коротеев сообщил «Новой газете», что сегодняшнее решение суда «будет обжаловано в апелляцию». Он уточнил, что есть еще одно дело — о блокировке статьи «Батеньки», которое сейчас находится на стадии кассации. «Поскольку нет иллюзий о решении Верховного суда по кассационной жалобе, то все это уйдет в ЕСПЧ», — добавил юрист.

Напомним, в декабре 2018 года самиздат по требованию Роскомнадзора, который обнаружил в статье пропаганду наркотиков, удалил текст о наркозависимой модели. Его героиню впоследcтвии арестовывали по делу об обороте героина, но летом прошлого года отпустили под подписку о невыезде.

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