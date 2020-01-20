Полиция решила создать интернет-портал «МВД медиа» для «актуальной публицистики»

МВД решило запустить ведомственное интернет-СМИ «МВД медиа». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает Интерфакс.

По его словам, ресурс «призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики». Коловольцев отметил, что это будет первый ресурс органов внутренних дел, ориентированный на мультимедийный контент.

В специальном разделе сайта также будут сюжеты, подготовленные телестудией МВД. На портале можно будет слушать радиостанцию «Милицейская волна», входящую в объединенную редакцию министерства.