«Новая газета» узнала о роли российского золота в схеме тайной торговли нефтью Венесуэлы

В интернете опубликовали видеозапись с контейнерами со слитками золота, на одном из которых была наклейка «Газпромбанка». По словам источника «Новой газеты» в Дубае, в январе прошлого года похожие контейнеры выгружали из грузового самолета Boeing частной авиакомпании «Ерофей», который дважды летал в Каракас в разгар политического кризиса в стране.

Согласно сопроводительной наклейке, стоимость каждого контейнера, в каждом из которых находится по два слитка – почти 72,5 млн рублей. Сотрудники таможни рассказали «Новой газете» что видеозапись могла быть сделана на одном из закрытых складов грузового терминала аэропорта Внуково, где оформляют грузы, прибывающие в Россию и отправляемые из страны.

В прошлом году Bloomberg рассказывал, что с мая 2018 года по апрель 2019-го Россия отправила в Венесуэлу 315 миллионов долларов наличными. Агентство со ссылкой на компанию Import Genius, изучавшую таможенные документы, рассказало о том, что деньги в Венесуэлу якобы отправили «Газпромбанк» и находящийся под санкциями минфина США российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. В Каракасе деньги доставили в банк Bandes, который тоже под американскими санкциями.

Bloomberg сделал вывод, что Венесуэла получила деньги якобы за доставку нефти. Агентство также утверждало, что Венесуэла экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, несмотря на санкции. По данным «Новой», золотые слитки (ликвидный актив) покупались у России на безналичные деньги, вырученные от реализации венесуэльской нефти «вчерную».

В пресс-службе «Газпромбанка» «Новой газете» сообщили, что у него нет никаких деловых отношений с финансовыми учреждениями и компаниями Венесуэлы по операциям с золотом и иными подобными ценностями.

Напомним, в январе прошлого года в Венесуэле начался политический кризис после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Россия и Китай поддержали действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо в качестве главы Венесуэлы признали США, несколько стран Евросоюза и Латинской Америки. В начале этого года спикером парламента Венесуэлы правительство назначило бывшего члена партии «За справедливость» Луиса Парра.