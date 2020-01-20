Юрий Чайка покинет пост генпрокурора. На эту должность Путин предложил кандидатуру замглавы СК Краснова
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Чайка по имени Игорь Краснов. Что означает внезапное представление замглавы СК на должность генпрокурора России
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора «в связи с переходом на другую работу», сообщается на сайте Кремля. Президент Владимир Путин предложил назначить новым генпрокурором замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.
По информации источников РИА Новости, Совет Федерации рассмотрит освобождение Чайки с поста генпрокурора и назначение на этот пост Краснова 22 января.
Юрий Чайка руководил Генпрокуратурой с 2006 года. До этого он около семи лет возглавлял министерство юстиции.
Игорь Краснов стал заместителем председателя СК Александра Бастрыкина в 2016 году. Он расследовал убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, покушение на Анатолия Чубайса, убийства антифашистов Федора Филатова и Ивана Хуторского, вел дело радикальной «Боевой организации русских националистов» (БОРН).
Краснов также возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. В 2017 году виновными признали пятерых человек, они получили от 11 до 19 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.
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