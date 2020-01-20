В Екатеринбурге активиста второй раз оштрафовали за использование флага либертарианцев на согласованной акции
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста Станислава Жаркова за использование либертарианского флага на согласованной акции. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.
В ноябре Жаркова задержали на акции в поддержку члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова. На активиста составили протоколы о нарушении порядка официального использования государственных символов России (ст. 17.10 КоАП) и нарушении правил публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).
По первому протоколу Жаркова оштрафовали на 2 тысячи рублей. В экспретном заключении говорилось, что использование бело-сине-красного флага со змеей в углу «может квалифицироваться как незаконное действие по отношению к государственным символам».
На заседании по рассмотрению второго протокола суд постановил, что активист нарушил законодательство о митингах, отказавшись убирать флаг на акции. «Помимо нарушения права на свободу выражения мнения, сегодняшнее решение суда также нарушает запрет дважды привлекать за одно и тоже деяние», — уточняют правозащитники.