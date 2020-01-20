Журналиста Ивана Голунова допросили в качестве потерпевшего по делу о превышении полномочий полицейскими

В Следственном комитете завершился допрос корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, которого летом незаконно обвинили в попытке сбыта наркотиков. Ему зачитали постановление о привлечении, взяв с него необходимые показания, рассказал «Новой газете» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Бадамшин уточнил, что пока не может оценивать прогресс в расследовании дела в отношении полицейских: следователь не сообщил им новых фактов, защиту также не уведомляли о каких-либо следственных действиях с участвовавшими в задержании журналиста полицейскими.

Голунов и его защитник с лета добиваются расследования фактов подбрасывания запрещенных веществ журналисту, они неоднократно жаловались на бездействие Следственного комитета. Кроме того, все материалы дела были засекречены, поэтому проконтролировать ход расследования невозможно.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий возбудили накануне пресс-конференции президента Владимира Путина, в ходе которой глава государства заявил, что дело завели против пятерых силовиков, фигурировавших в деле Голунова. Позже оказалось, что его возбудили не в отношении конкретных лиц, а по факту преступления. Самого Голунова признали потерпевшим только в середине января.

Напомним, в начале июня Ивана Голунова задержали сотрудники УВД по западному округу в центре Москвы. Его заподозрили в покушении на сбыт наркотика мефедрона. В полиции Голунова избили, а в ходе обыска у него дома правоохранители якобы обнаружили запрещенные вещества. Журналист отрицал свою вину и утверждал, что наркотики ему подбросили. Преследование Голунов связывал со своим расследованием о похоронном бизнесе.

В Москве начались акции в поддержку Голунова. У здания ГУВД Москвы проходили круглосуточные пикеты, во время заседания об избрании меры пресечения у суда собрались москвичи, возмущенные произволом силовиков, а крупнейшие издания страны 10 июня вышли с одинаковой первой полосой с надписью — «Я/МЫ Иван Голунов».

Спустя несколько дней уголовное дело против журналиста было прекращено из-за недоказанности его вины, а сам он стал свидетелем по делу «о покушении на сбыт наркотиков». МВД нашло нарушения в работе полицейских, расследовавших дело журналиста, после чего Владимир Путин уволил двух генералов полиции. Также санкциям подверглись трое оперуполномоченных, задержавших Голунова.