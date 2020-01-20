Главу МВД Коми арестовали за взятку в 12,5 миллионов рублей за освобождение предпринимателя

Глава МВД республики Коми Виктор Половников подозревается в получении взятки в 12,5 миллионов рублей (ч. 6 ст. 290 УК) за освобождение из СИЗО бизнесмена Сергея Ситникова и смягчение ему обвинения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Постановление о возбуждении дела против Половникова опубликовали ранее телеграм-каналы, в том числе «Омбудсмен полиции». Его подлинность собеседники «Коммерсанта» подтвердили.

Ситников – один из учредителей ООО «Деловой альянс», в 2016 году его арестовали по обвинению в мошенничестве, присвоении и отмывании преступных доходов. Следствие считает, что он решил передать взятку силовикам через своего адвоката Маргариту Мартиросян за освобождение и исключение из обвинения формулировки «совершение преступлений организованной группой».

Защитник, как указано в материалах дела, летом 2017 года поговорила с экс-главой управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Татарстану Фаязом Шабаевым, тот пообщался с Половниковым, и министр согласился на взятку. В итоге Ситникова в июле того же года отпустили под подписку о невыезде. По версии следствия, через несколько дней после освобождения Шабаев передал Половникову 10 миллионов рублей, а после исключения формулировки об организованной группе из обвинения Ситникова – еще 2,5 миллиона рублей.

Половникова задержали 16 января, суд его арестовал на два месяца. Свою вину он не признает.

Дело против Ситникова и другого учредителя ООО «Деловой альянс» суд еще рассматривает. Гособвинение потребовало приговорить Ольшевского к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей, Ситникова – к девяти годам со штрафом в 1 миллион рублей. Согласно материалам дела, они совершили многомиллионные хищения при возведении ряда объектов.