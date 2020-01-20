СМИ: угрозы минирования получили все станции метро Москвы, более 100 школ и детсадов

В Москве после анонимных сообщений о минировании проверяют все станции метро, а также сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка», пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, такие угрозы получили более 100 московских школ и детских садов и 20 торговых центров. У агентства пока нет информации об эвакуациях.

ТАСС передает, что всего в столице проверяют более 150 объектов, среди которых также 11 районных судов. По информации источника, угрозы взрыва поступили во все больницы города, а также три роддома. Агентство сообщает, что сотрудники экстренных служб эвакуировали в общей сложности более десяти тысяч человек.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали об эвакуации девяти судов города. На электронную почту Красногвардейского райсуда поступило сообщение следующего содержания: «еще 1-2 недели Малофей поморозится с возвратом крипты и будете эвакуироваться 2 раза в день — утром и ближе к вечеру».

Масштабная волна сообщений о минировании началась в городах России в конце ноября. По данным СМИ, за это время в стране было эвакуировали более четырех тысяч учреждений и около полумиллиона человек. Официально ни одно сообщение не подтвердилось.

31 декабря Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники сообщила, что автором ложных сообщений о минированиях может быть клиент биржи WEX, живущий на Украине. В некоторых посланиях, которые приходили учреждениям, говорилось, что они будут получать такие угрозы, пока «бизнесмен Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».