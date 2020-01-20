«Левада-центр»: две трети россиян признали наличие в стране политических заключенных

Почти две трети участников опроса «Левада-центр» заявили о наличии в стране политзаключенных: уверены в этом были 23% респондентов, а еще 40% ответили «скорее да». Еще 22% опрошенных с этим не согласились.

Это самый большой показатель с момента начала исследования в 2004 году, следует из данных социологического центра. Так, в прошлом году о политическом преследовании в России говорила ровно половина опрошенных, а в 2013-м их было 44%.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков в разговоре с «Ведомостями» связал изменения с делом журналиста Ивана Голунова и уголовным преследованием участников летних московских протестов.

«Конкретных фамилий по «московскому делу» они привести не могут. Первым делом вспоминают [Михаила] Ходорковского, к политзаключенным относят также в целом тех, кто осужден по «московскому делу», по статьям за экстремизм, – заметил он. – У людей есть понимание, что система жестко действует по отношению к инакомыслящим, но деталей они не знают».

Правозащитный центр «Мемориал» считает политзаключенными 63 подследственных и осужденных по всей стране: туда в том числе входят участники протестов в Москве и Ингушетии, фигуранты дел «Нового величия» и «Сети» (признанной террористической и запрещенной организации).

Еще 245 человек, по подсчетам «Мемориала», преследуются за свои религиозные взгляды: преимущественно, это последователи запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской) и панисламистской партии «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической).