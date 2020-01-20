«Коммерсант» объяснил доходы жены премьера Мишустина «консервативным инвестированием»

Супруга премьера Михаила Мишустина Владлена, задекларировавшая с момента возвращения мужа на госслужбу в ФНС в 2010 году доходов на 789 миллионов рублей, получила их с дивидендов от переданных ей активов и их последующей продажи, утверждает газета «Коммерсант». Бизнесом же она почти не занималась: известно, что в 2009 году Мишустина основала в Барвихе танцевальную школу.

Так, земля и дома на Рублево-Успенском шоссе были куплены ими в 2000 году на доходы от работы Мишустина в «Международном компьютерном клубе» — созданной учеными в перестройку организации для привлечения иностранных компьютерных компаний. Он также получил от управделами президента квартиру на Трехгорном Валу — как «компенсацию» за небольшую зарплату чиновника. В 2005-м они оформили всю недвижимость на детей.

Переданные жене ценные бумаги на «сотни миллионов рублей», как отмечает «Коммерсант», Мишустин купил «преимущественно» на средства от работы главой UFG в 2008-2010 годах — на тот момент одной из крупнейших инвесткомпаний в стране. Согласно одной из деклараций, в 2009 году его зарплата там составляла 79 миллионов рублей. По оценке газеты, реальный доход был выше за счет бонусов по сделкам.

Больше всего Владлена Мишустина задекларировала в 2013 и 2014 годах — 150 и 160 миллионов рублей соответственно. По данным газеты, в это время она продала активы в рассрочку и разместила полученные средства на депозитах, получая впоследствии проценты по ним — «десятки миллионов рублей в год» (77 и 68 миллионов в 2017 и 2018 годах). Зарплата самого Мишустина на посту главы ФНС составляла около 20 миллионов рублей в год.