Участники берлинских переговоров по Ливии договорились решать конфликт политическим путем

Представители 16 стран, принимавших участие в международной конференции в Берлине по урегулированию гражданской войны в Ливии, — в том числе России и Турции, — согласились не оказывать поддержку сторонам конфликта, пока будет сохраняться перемирие, а также соблюдать эмбарго на поставки оружия.

Как передает Reuters, выступая на пресс-конференции, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что достигнутое перед переговорами в Москве временное перемирие должно перейти в постоянное прекращение огня. Только после этого будет обсуждаться вывод уже наличествующих иностранных контингентов и вооружений.

Для мониторинга соблюдения перемирия участники конференции договорились создать специальный военный комитет, куда войдут по пять представителей правительства нацсогласия Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Первая встреча в рамках него должна пройти в Женеве в ближайшие дни, а экономические реформы его члены обсудят в самой Ливии через несколько недель.

Временное перемирие в Ливии было объявлено 12 января: спустя несколько дней сторонники Хафтара решили прекратить его, однако перед берлинской конференцией вернулись к прежним договоренностям. Хотя за это время не было крупных авиаударов, вечером 19 января к югу от Триполи были слышны артиллерийские удары, отмечает Reuters.

В пятницу 17 января ЛНА также заблокировала экспорт нефти из портов в центральной и восточной частях страны. Из-за этого национальная нефтяная компания объявила форс-мажор, чтобы получить возможность разорвать часть обязательств по контрактам.