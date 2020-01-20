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В Перми четыре постояльца отеля погибли из-за прорыва трубы с кипятком. Еще у троих ожоги

Общество

 

На юго-западе Перми в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу отопления: четверо постояльцев погибли, троих госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Об этом пресс-служба губернатора края сообщила Интерфаксу. 

Отель на 9 номеров находился на цокольном этаже дома на улице Советской армии в Индустриальном районе города. На месте происшествия дежурят экстренные службы и бригады скорой помощи. На фотографиях с места событий видно, что из здания идет пар, а водой, как сообщают очевидцы, залило даже соседнюю улицу.

Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края
Теги:
ожоги, пермь, va

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