Суд вынес приговор еще двум участникам митинга в Магасе

Железноводский горсуд Ставрополья приговорил участников митинга в Магасе против изменения границ Ингушетии и Чечни Хасана Зязикова и Тимура Озиева к одному году и одному месяцу и одному году и семи месяцам колонии-поселения соответсвенно. Об этом сообщает «Кавказский Узел».

Их признали виновными в применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК). С учетом времени в СИЗО они выйдут на свободу в феврале.

По версии следствия, Зязиков из чувства «политической вражды» бросил камень в сотрудника Росгвардии и попал ему в правую ногу. Обвиняемый заявил, что бросил камень, чтобы защитить стариков на площади Магаса, а не по политическим мотивам. Озиева признали виновным в том, что он силой дернул щит росгвардейца, из-за чего тот испытал «физическую боль в области левой рукой».

Ранее семерым участникам митинга назначили от четырех до 18 месяцев колонии-поселения.

Осенью прошлого года Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. После этого в Ингушетии начались акции протеста, которые возобновились весной 2019 года. В конце марта после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения, по делу о массовых беспорядках проходят около 30 человек.