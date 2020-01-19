Премия Гильдии продюсеров Америки вручается производителям кино и сериалов с 1990 года. В прошлом году главную награду как «Лучший фильм» получила картина «Зеленая книга», в 2018 году — «Форма воды», а в 2017 — «Ла-Ла Ленд». Все эти фильмы также становились победителями «Оскара» в аналогичной номинации.
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Лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США стал «1917» Сэма Мендеса
Лауреатом Гильдии продюсеров США в номинации «Лучший фильм» стала картина режиссера Сэма Мендеса «1917» о Первой мировой войне. Об этом было объявлено на церемония вручения, которая прошла в Беверли-Хиллз, сообщается в твиттере премии.
Congratulations to Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne‐Ann Tenggren, and Callum McDougall on their #PGAAwards win. #1917Movie pic.twitter.com/alIu2LkRYK— 1917 (@1917) January 19, 2020
«Лучшим мини-сериалом» признали «Чернобыль» телеканала HBO, «Лучшим анимационным фильмом» — «История игрушек 4», а «Лучший сериал для стриминговых платформ» — «Аполлон: Миссия на Луну». Всего награды вручаются в 14 категориях.