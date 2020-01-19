Лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США стал «1917» Сэма Мендеса

Лауреатом Гильдии продюсеров США в номинации «Лучший фильм» стала картина режиссера Сэма Мендеса «1917» о Первой мировой войне. Об этом было объявлено на церемония вручения, которая прошла в Беверли-Хиллз, сообщается в твиттере премии.

«Лучшим мини-сериалом» признали «Чернобыль» телеканала HBO, «Лучшим анимационным фильмом» — «История игрушек 4», а «Лучший сериал для стриминговых платформ» — «Аполлон: Миссия на Луну». Всего награды вручаются в 14 категориях.