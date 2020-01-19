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Лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США стал «1917» Сэма Мендеса

Культура

 

Лауреатом Гильдии продюсеров США в номинации «Лучший фильм» стала картина режиссера Сэма Мендеса «1917» о Первой мировой войне. Об этом было объявлено на церемония вручения, которая прошла в Беверли-Хиллз, сообщается в твиттере премии. 

«Лучшим мини-сериалом» признали «Чернобыль» телеканала HBO, «Лучшим анимационным фильмом» — «История игрушек 4», а «Лучший сериал для стриминговых платформ» — «Аполлон: Миссия на Луну». Всего награды вручаются в 14 категориях. 

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Премия Гильдии продюсеров Америки вручается производителям кино и сериалов с 1990 года. В прошлом году главную награду как «Лучший фильм» получила картина «Зеленая книга», в 2018 году — «Форма воды», а в 2017 — «Ла-Ла Ленд». Все эти фильмы также становились победителями «Оскара» в аналогичной номинации.

Теги:
премия, фильм, nt

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