В Москве началось шествие памяти Маркелова и Бабуровой. Более десяти человек задержали

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В Москве в Новопушкинском сквере началось ежегодное шествие памяти журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 года. Участники акции также выражают протест против сегодняшнего преследования политических активистов, пыток и репрессий.

Перед началом шествия на рамках был задержан мужчина: его вынесли за руки и за ноги и отнесли в автозак.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

обновлено 15:30 На Гоголевском бульваре полицейские задержали еще шестерых участников акции, сообщает «МБХ медиа» и «Протестный МГУ». По данным «ОВД-Инфо», они несли плакаты против преследования ЛГБТ-активистов, их повезут в ОВД «Арбат». 15:40 По словам корреспондента «Новой газеты», около метро Кропоткинская задержали не менее трех человек. Стоявшие рядом люди утверждают, что это были провокаторы-националисты.

«Скажем громко, скажем вместе: для мигрантов есть здесь место», «Нет гомофобии, нет фашизму, нет сексизму» — скандируют участники. По оценке «Белого счетчика», в согласованной акции участвуют 1,33 тысячи человек.

Участники держат плакаты «Стас и Настя должны были жить», «Помнить — значит бороться». Некоторые держат в руках цветы. Также растянуты баннеры «Солидарность — наша защита», «Студентам — общаги, а не колонии» (баннер Независимого студенческого профсоюза), «Строй женское движение против патриархата, ксенофобии и капитализма» (баннер СоцФем Альтернативы).

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Шествие должно завершиться возложением цветов к дому 1 по улице Пречистенка, где убили Маркелова и Бабурову.

17 января сотрудники полиции пришли домой к муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой с предостережением о недопустимости проведения несогласованной акции. Ранее в этот день Галямина призвала выйти на акцию с лозунгами против конституционной реформы. Также муниципальный депутат заявила, что акция памяти Маркелова и Бабуровой станет «началом гражданской кампании».

Маркелов и Бабурова были убиты на Пречистенке 19 января 2009 года неонацистами. Станислав Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов, Анастасия Бабурова — внештатной журналисткой «Новой газеты» и активисткой анархистского движения.