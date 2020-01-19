Медведев положительно оценил работу правительства под его руководством

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен работой правительства под его руководством. Об этом он сказал в интервью «Первому каналу», передает ТАСС.

«Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал Медведев, добавив, что «были и очень сложные решения, болезненные», но необходимые меры, например — пенсионная реформа.

По его мнению, правительству пришлось работать в «исключительно важное и сложное время» — в условиях мирового финансового кризиса и санкций. Среди достижениями правительства, которые выделяет Медведев, импортозамещение, а также удержание макроэкономической стабильности и роста цен. В частности, Медведев отметил снижение инфляции до 3% в 2019 году после роста до 13-15% в 2014 году.

Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и тем, что занимал пост председателя правительства рекордные для России восемь лет.

«Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы,<...> что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — сказал Медведев.

15 января после послания Федеральному Собранию Медведев объявил об отставке правительства. По словам источников «Новой газеты», произошедшее — неожиданность для членов правительства. Новым премьер-министром президент Владимир Путин назначил главу ФНС Михаила Мишустина, для Медведева ввели должность заместителя председателя Совета Безопасности.