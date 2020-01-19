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Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Культура

 

Один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщил продюсер группы Евгений Колмыков.

 

Летом прошлого года гитариста избили и ограбили в Минске, после чего он впал в кому. Владыко умер не приходя в сознание. 

Руслан Владыко — один из основателей группы «Ляпис Трубецкой», которая распалась в 2014 году. После этого Владыко стал гитаристом в проекте Trubetskoy.

Теги:
музыка, nt

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