Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории регулярного чемпионата НХЛ.

WHAT. A. GOAL.



Alex Ovechkin (@ovi8) officially passes Mario Lemieux on the all-time goals list! 👏 pic.twitter.com/gV3GR06Wlz — NHL (@NHL) January 18, 2020

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 34-летний хоккеист забросил три шайбы, первая из которых стала для него 690-й в НХЛ и позволила подняться на 10-е место среди лучших снайперов чемпионата. Столько же голов и у завершившего в 2006 году карьеру канадца Марио Лемье.

Всего в НХЛ Овечкин сыграл 1133 матча за 15 лет. Чтобы подняться на восьмое место в рейтинге, которое занимает Марк Месье, российскому хоккеисту необходимо забить еще две шайбы.