Новая газетастать со–
участником

Действуй

Директор ФСБ должен публично выступить по поводу эпидемии эвакуаций и остановить их. Петиция

Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

Спорт

 

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории регулярного чемпионата НХЛ.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 34-летний хоккеист забросил три шайбы, первая из которых стала для него 690-й в НХЛ и позволила подняться на 10-е место среди лучших снайперов чемпионата. Столько же голов и у завершившего в 2006 году карьеру канадца Марио Лемье.

Всего в НХЛ Овечкин сыграл 1133 матча за 15 лет. Чтобы подняться на восьмое место в рейтинге, которое занимает Марк Месье, российскому хоккеисту необходимо забить еще две шайбы.

Теги:
nt, хоккей

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera