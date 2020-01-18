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Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов Их высочеств

Политика

 

Принц Гарри достиг соглашения о своем будущем статусе с другими членами королевской семьи, следует из заявления Букингемского дворца. Вместе с супругой Меган Маркл они откажутся от использования титулов Его и Ее Высочеств, а также больше не будут исполнять официальные обязанности членов монаршей фамилии и получать за это деньги.

Изменения в их статусе вступят в силу этой весной. Кроме того, пара намерена вернуть в бюджет 2,4 млн фунтов, потраченные на ремонт полученного ими в подарок от королевы коттеджа Фрогмор-хаус, где они жили с момента рождения сына до недавнего переезда в Канаду. Накануне стало известно, что большая часть персонала резиденции уже была распущена. 

О своем желании отказаться от звания членов королевской семьи, а также от средств из суверенного гранта для содержания королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл объявили в соцсетях 8 января. При этом, согласно их заявлению, они намерены сохранять титулы герцога и герцогини Сассекских и распределять свое время между Великобританией и Северной Америкой.

Теги:
меган маркл, принц гарри, великобритания, va

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