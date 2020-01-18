В Бейруте полиция применила водометы и слезоточивый газ к протестующим. Больше ста человек получили травмы

В ливанской столице Бейруте произошли столкновения между участниками антиправительственных митингов и полицейскими. Больше ста человек пострадали, среди них есть как демонстранты, так и силовики, сообщает региональное отделение Красного креста. Спустя несколько часов их число увеличилось вдвое — до 220 пострадавших.

Протестная акция «суббота гнева» началась у здания парламента, однако вскоре, как передают корреспонденты CNN и РИА Новости, некоторые протестующие стали кидать в силовиков камни и петарды. Чтобы отбросить их от парламента к Площади павших, полиция привлекла водометы и спецтехнику с автоматическими установками для метания гранат со слезоточивым газом.

Explosions and tear gas fill a street in Beirut, Lebanon, as protesters clash with police in anti-government demonstrations. @bencnn reports from the ground. https://t.co/HRis9HHOqi pic.twitter.com/qFAxRUhUnO — CNN International (@cnni) January 18, 2020

Riot police fired tear gas into the Mohammad al Amine Mosque overlooking Martyrs Square in #Beirut.



Several people are injured; apparently elderly & children were hiding there during the riots.



The Imam through the loudspeaker is urging police to stay away from the door pic.twitter.com/EK6rTCxbm7 — Kareem Chehayeb | كريم (@chehayebk) January 18, 2020

Акции протеста в Ливане, преимущественно мирные, начались в середине октября: демонстранты выступают за судебное преследование чиновников, замешанных в коррупционных схемах, и экономические реформы: курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет, а из-за дефицита валюты выдача долларов была ограничена.

Протесты привели к отставке главы коалиционного правительства, однако кандидатура нового премьера, экс-министра образования Хасана Диаба, демонстрантов не устроила: они добиваются роспуска парламента и досрочных выборов. Столкновения с полицией начались на этой неделе, после того как ряд протестующих стали бить стекла банков и банкоматы.