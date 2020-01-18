Путин высказался против возвращения к советской практике бессрочного пребывания у власти

Президент Владимир Путин на встрече с ветеранами в Петербурге рассказал, что выступает против неограниченного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он привел ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы.

Один из участников мероприятия предложил Путину «не ограничивать конкретным сроком» полномочия президента, «чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное». Тот в ответ связал обеспокоенность сроками пребывания у власти тревогой «за стабильность в государстве — и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю».

«Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти, — ответил ему на это Путин. — Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться» (цитата по РИА Новости).

15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию об ограничении приоритета международного права и о частичном перераспределении полномочий между органами власти.

В частности, он предложил дать право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров депутатам Госдумы, а глав силовых ведомств — обязать президента согласовывать с сенаторами. До этого на ежегодной пресс-конференции Путин также предлагал убрать из конституционной статьи об ограничении сроков президентской власти слово «подряд».