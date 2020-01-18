Иран согласился передать Киеву самописцы сбитого под Тегераном лайнера

Тегеран передаст Киеву бортовые самописцы сбитого 8 января Boeing 737, заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар агентству Tasnim.

Расшифровать их иранским специалистам ранее не удалось, отметил он. В Киеве же это будут делать «при помощи экспертов из Франции, Канады и США», а в случае неудачи «черные ящики» отправят во Францию, как предполагалось ранее.

Премьер Канады Джастин Трюдо 17 января рассказывал, что из-за существенных повреждений «есть только несколько мест в мире, где возможна [расшифровка самописцев], и во Франции есть одна из таких лабораторий». Украинская сторона в свою очередь дважды запрашивала выдачу «черных ящиков».

Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января — спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек на борту погибли: среди них были в том числе 82 иранца и 63 канадца. Власти Ирана спустя несколько дней признали, что «непреднамеренно» сбили его из зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1», в состоянии повышенной боевой готовности ожидая ответа США на ракетный обстрел их баз в Ираке.