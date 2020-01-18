Украинскому журналисту, освещавшему процессы над крымскими татарами, запретили въезд в Россию

ФСБ запретила въезд в страну украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, писавшему о преследованиях крымскотатарских активистов в Крыму. Запрет продлится до мая 2054 года, рассказал Ибрагимов телеканалу «Громадское».

О решении пограничников он узнал утром на КПП «Джанкой»: формальным основанием в уведомлении значится ссылка на закон «О въезде в РФ», где это объясняется необходимостью «обеспечения безопасности государства либо общественного порядка».

В личной беседе ему также не назвали причину: его вывели из очереди на паспортном контроле в отдельную комнату и спросили, догадывается ли он, зачем. «Догадываюсь. Потому что у меня личная неприязнь к ФСБ», – привел Ибрагимов свой ответ.

Ибрагимов сотрудничал с проектом «Крым.Реалии» (подразделение «Радио Свобода»): помимо судебных процессов, он также писал об обысках у крымскотатарских активистов в Крыму и их арестах. В 2018 году въезд на полуостров запретили украинской журналистке Алене Савчук: запрет тогда также объяснили нормами закона «О въезде в РФ».