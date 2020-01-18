Адвокаты: Константину Котову объявили выговор в колонии за взятые у другого осужденного перчатки

Активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам лишения свободы по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК), в колонии №2 города Покрова объявили выговор за то, что он взял перчатки у другого осужденного. Об этом сообщили в фейсбуке адвокаты Мария Эйсмонт и Эльдар Гароз.

Эйсмонт рассказала, что Котов по два раза в день от 40 минут до часу стоит на проверках на улице вместе с отрядом. Он попросил родственников передать перчатки, и отец ему их выслал. Перчатки пришли в колонию, но их в течение длительного времени Котову не выдавали, и осужденный из его отряда дал ему свои. В результате обоим сделали выговор.

Гароз уточнил, что Котов требовал разрешить ему связаться с Эйсмонт, чтобы она представляла его интересы на дисциплинарной комиссии, но начальник колонии назвал это незаконным. «Выговор мы конечно обжалуем. Возможно, даже оба, если тот парень согласится», — отметила Эйсмонт. Она уточнила, что осужденный, поделившийся с Котовым перчатками, планирует подавать прошение об условно-досрочном освобождении, но из-за выговора он может остаться в колонии.

Приговор Котову вынесли в начале сентября прошлого года, в октябре Мосгорсуд отказался его отменить, а в декабре защита Котова подала жалобу на приговор в Конституционный суд. Первым срок по этой статье получил активист Ильдар Дадин, но в 2017 году приговор ему отменили. Тогда Конституционный суд признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции.