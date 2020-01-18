В Париже профсоюзы сняли «блокаду» Лувра

Утром 18 января представители профсоюзов, накануне заблокировавшие на целый день все входы в Лувр, приняли решение открыть доступ в музей для посетителей.

В то же время, как заявил работник Лувра, представитель профсоюза CGT Culture Кристиан Галани, решение о новой блокировке может быть принято «в ближайшие дни».

Кристиан Галани. Фото: «Новая газета»

Профсоюзы приняли решение о разблокировке по двум причинам, пояснил Галани: во-первых, чтобы «дать себе передышку после вчерашней успешной акции», а во-вторых, потому что в выходные работают многие малооплачиваемые сотрудники, которым, по материальным причинам, трудно продолжать забастовку. Но это «временная отсрочка», заверил Галани.

Накануне, в пятницу, 17 января, все входы в музей были перекрыты бастующими в течение всего рабочего дня. Протестующие требовали, чтобы президент Макрон отказался от проекта пенсионной реформы.

Официальный представитель Лувра Марион Бенэто рассказала «Новой», что в протестах участвует «незначительная часть коллектива музея», в котором работают 2300 человек. Она подчеркнула, что забастовка приводит к серьезным убыткам. В день музей посещают в среднем 30 тысяч человек, так что, с учетом минимальной стоимости билета (17 евро), убытки от одного дня простоя должны быть в районе полумиллиона евро.

По всей Франции протесты против пенсионной реформы продолжаются уже 45-й день, они начались 5 декабря.