В Москве у администрации президента проходят пикеты против конституционной реформы

В Москве у администрации президента проходит серия одиночных пикетов против конституционной реформы, передает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Илья Азар / «Новая газета»

В акции участвуют около десяти человек, среди них – спецкор «Новой газеты» и мундеп Илья Азар, муниципальные депутаты Нодари Хананашвили и Елена Филина. К администрации президента также пришли члены прокремлевского движения SERB. Женщину из движения, которая порвала плакат, с которым стояли участники акции, задержали.

обновлено 13:57 «Дождь» сообщил о задержании еще одного человека, порвавшего плакат участника пикета.

Напомним, 15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию об ограничении приоритета международного права и о частичном перераспределении полномочий между органами власти. В частности, он предложил дать право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров депутатам Госдумы, а глав силовых ведомств — обязать президента согласовывать с сенаторами.

Мэрия Москвы накануне согласовала на 1 февраля митинг против внесения изменений в Конституцию. Кто подавал заявку на акцию, чиновники не уточнили.