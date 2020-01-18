Зону платной парковки в Москве расширят еще на 80 улиц

В Москве с 17 февраля расширится зона платной парковки, в нее войдут еще 80 улиц. Об этом говорится в приказе главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

Новые платные парковки создадут в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» уточнили, что новые платные парковочные места решили сделать «по запросам депутатов и местных жителей». Организация объяснила, что они появятся на тех улицах, где «находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов».

Платные парковки на улицах Москвы действуют с 2012 года. При этом жители Москвы, чьи дома находятся в зоны платных парковок, могут бесплатно ставить свои автомобили на стоянках с восьми вечера до восьми утра, а доплатив 3 тысячи рублей можно парковаться круглосуточно. На этой неделе стало известно, что несколько тысяч столичных водителей из-за сбоя в реестре недвижимости не могли продлить разрешения.