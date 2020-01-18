В Новокузнецке арестовали мужчину, открывшего стрельбу в мировом суде

Центральный районный суд Новокузнецка арестовал Артема Пакалова, который открыл стрельбу в здании, где располагается несколько мировых судов. Об этом сообщает Интерфакс.

Мужчину арестовали до 16 марта. Об аресте на два месяца ходатайствовало следствие, прокуратура его поддержала.

Как передает телеканал «360», мужчина объяснил свой поступок давлением со стороны соседей и прокуроров. «Беспредел в том, что так ко мне относились. Я был потерпевшим, а судили меня. Судили, издевались надо мной, подавали иски, привлекали к уголовной ответственности незаконно, административной. Все документы фальсифицировались. Она просто покупала судей, прокуроров. Кровь на их руках», — сказал он.

45-летний Пакалов открыл стрельбу 16 января, в результате нападения погиб судебный пристав, еще один человек пострадал. СК возбудил дело о покушении на убийство двух лиц. Интерфакс отмечает, что обвинение арестованному пока не предъявили.