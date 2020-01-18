В аэропорту Новосибирска у самолета перед взлетом загорелся двигатель. Около 200 человек эвакуировали

В новосибирском аэропорту Толмачево у самолета авиакомпании S7, готовившегося к вылету во вьетнамский город Камрань, загорелся двигатель, около 200 пассажиров эвакуировали. Об этом сообщается на сайте Новосибирской транспортной прокуратуры.

Возгорание произошло около 1:00 по местному времени (21:00 мск 17 января мск). Из-за этого командир самолета прервал взлет и запустил систему пожаротушения, возгорание удалось ликвидировать.

Западно-Сибирское управление на транспорте СК отмечает, что на борту лайнера находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа, пострадавших нет. Ведомство отмечает, что инцидент произошел из-за воспламенения скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе самолета, после чего сработали датчики превышения температуры.

Прокуратура и СК проводят проверку по факту случившегося. Согласно табло на сайте аэропорта, лайнер вылетел в Камрань в 12:30 по местному времени (8:30 мск).