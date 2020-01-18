В результате стрельбы в США погибли четыре человека

В результате стрельбы в американском городе Грантсвилл штата Юта погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на полицию.

GRANTSVILLE MURDERS



In 20 minutes on @KUTV2News at 10:



I’m live at the scene on Eastmoor Drive with the latest from police.@BronaghTumulty is live at Mountain West Hospital where a fifth shooting victim was taken and police towed a car.



LINK: https://t.co/JbdfoVbNh3 pic.twitter.com/9ibjlKnzpj — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) January 18, 2020

Стрельба произошла накануне в 19:00 по местному времени (03:00 18 января мск). Пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемый в стрельбе задержан, он находится под стражей. Следователи считают, что он действовал в одиночку, опасности для местного населения сейчас нет. Имя предполагаемого стрелка не называется.