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В результате стрельбы в США погибли четыре человека

Общество

 

В результате стрельбы в американском городе Грантсвилл штата Юта погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на полицию. 

Стрельба произошла накануне в 19:00 по местному времени (03:00 18 января мск). Пострадавшего госпитализировали. 

Подозреваемый в стрельбе задержан, он находится под стражей. Следователи считают, что он действовал в одиночку, опасности для местного населения сейчас нет. Имя предполагаемого стрелка не называется. 

Теги:
em, стрельба, сша

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